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07 июня 2021, 14:46 141

В Донецкой области из окна выпал трехлетний малыш: ребенок находится в больнице

07 июня 2021, 14:46 141
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Фото: из открытых источников
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В населенном пункта Курахово, что в Донецкой области трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома. В полиции открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Трехлетний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Ребенок с телесными повреждениями находится в больнице в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что в семье мальчика есть еще трое других детей. В полиции открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай", все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Правоохранители призывают родителей неукоснительно соблюдать правила безопасности в быту и следить за детьми.

Напомним, во Львове полицейские задержали мать 2-летней девочки, которая погибла из-за падения из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

Ранее сообщалось, что из окна многоэтажного жилого дома по улице Галицкая в Ивано-Франковске с четвертого этажа выпала 13-летняя девушка.

дети опасность медики полиция уголовное дело

 
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