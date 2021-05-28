В Кривом Роге из окна выпал школьник: ребенок разбился насмерть

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В Покровском районе Кривого Рога ночью из окна выпал 16-летний юноша. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными

Как передает RegioNews, об этом 1kr.ua сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

Отмечается, что юноша выпал из окна многоэтажки, между 8 и 9 этажами. На место происшествия прибыла "скорая", однако спасти парня не удалось - травмы, полученные при падении с высоты восьмого этажа были не совместимыми с жизнью.

По данным правоохранителей, следов насильственной смерти на его теле не обнаружили. А по словам близких к парню людей, он не высказывался о намерениях совершить самоубийство, однако жаловался на головную боль.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львове полицейские задержали мать 2-летней девочки, которая погибла из-за падения из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.