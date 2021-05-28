В Украине с начала года выросло количество самоубийств среди детей и подростков - Денисова

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что за четыре месяца 2021 году количество суицидов или попыток среди детей и подростков составляет уже 126 случаев, хотя за весь 2020 год было зафиксировано 123 таких случая

Как передает RegioNews, об этом Денисова сообщила в Facebook.

Среди причин и обстоятельств попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, булинг - издевательства и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, безответная любовь, развод родителей", - рассказала Денисова.

По ее данным, последний подобный случай произошел 26 мая во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка.

Омбудсмен направила по этому поводу акт реагирования к Львовскому городскому голове с требованием полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности предоставление ему медицинской и психологической помощи.

Ранее сообщалось, что из окна многоэтажного жилого дома по улице Галицкая в Ивано-Франковске с четвертого этажа выпала 13-летняя девушка.