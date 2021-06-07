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07 июня 2021, 13:39 1928

На Киевщине задержали мошенницу-рекордсменку

07 июня 2021, 13:39 1928
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Фото: Нацполиция
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Полиция Киевской области задержала мошенницу, которую подозревают во введении в заблуждение продавцов магазинов и аптек и присвоении их личных вещей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина рассказывала продавцам, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тысяч вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют.

"Затем она забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении", - сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Правоохранители сообщили, что этим лицом оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. У нее изъяли украшения и технику, которые могли быть похищены.

Задержали женщину в Обухове во время очередной аферы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве под суд пойдут мошенники, которые подделывали сертификаты для растаможки авто.

Украина Киев преступление воровство полиция

 
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