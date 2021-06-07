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07 июня 2021, 21:33 11

Области над Днепром получат транспортное сообщение скоростными теплоходами "Ракета"

07 июня 2021, 21:33 11
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Фото из открытых источников
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По реке Днепр между городами вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета", первым планируют запустить маршрут "Киев — Канев" с остановками в других городах

Об этом сообщила руководительница Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в программе "Неофициальный разговор" на телеканале "Дом", передает RegioNews.

Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев — там тоже экскурсии.

Предварительно путь на "Ракете" от Киева до Канева составит около двух часов. Это расчетная скорость. Но нужно провести тестирование, сколько времени займет конкретно. Потому что такие тестирования не проводились несколько лет. В то же время может, где-то река обмелела. То есть все это нужно изучать. Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят по Киеву. Вот они Канева будут достигать около 5 часов. А это очень долго, ведь на машине можно доехать за 3 часа, - сказала чиновница.

"Ракета" — серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине теплоходы "Ракета" эксплуатировались на реках Днепр и Южный Буг.

Отмечается, что Госагентство общается с владельцами "Ракет" и с потенциальными инвесторами из Западной Европы.

Как сообщалось, Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения". Президент Владимир Зеленский объявил о намерении сделать с территории Чернобыльской АЭС "зону возрождения".

туризм Днепр река транспорт пассажирские перевозки

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