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15 февраля 2021, 23:10 271

Аваков подписал с ОАЭ меморандум о водительских правах, которые и так признавались

15 февраля 2021, 23:10 271
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По официальной информации, украинские водительские удостоверения признаются в ОАЭ с 2007 года
По официальной информации, украинские водительские удостоверения признаются в ОАЭ с 2007 года
Фото из открытых источников
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Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд документов, среди которых взаимное признание водительских удостоверений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал МВД.

14 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

По словам Авакова, после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные, - отметил Аваков.

В то же время, согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.

А пользователи соцсетей, в частности, политик Виктор Уколов, подтверждают, что с украинскими водительскими удостоверениями арендовать авто в ОАЭ точно можно было 5 лет назад.

...Впервые украинские удостоверения водителя признали 10 января 2007 года. Это подтверждают те, кто свободно арендовал авто на отдыхе еще в 2015 г, например Лариса Сарган, - написал Уколов.

Виявляється Володимир Зеленський вже вдруге досяг угоди про визнання українських прав в ОАЕ :) Я не жартую, бо вперше...

Posted by Віктор Уколов on Monday, February 15, 2021

Ранее сообщалось, что на Киевщине разоблачили межрегиональную группу, которая изготавливала фальшивые документы. Злоумышленники "работали" в течение года и ежемесячно "обслуживали" до полусотни клиентов.

Аваков права меморандум документ МВД

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