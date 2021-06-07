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07 июня 2021, 15:28 78

В Днепре возле областного управления СБУ искали взрывчатку

07 июня 2021, 15:28 78
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Фото из открытых источников
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В Днепре правоохранители вблизи здания Главного управления СБУ в области проверяли информацию о возможном минировании

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что к областному управлению СБУ в Днепре на улице Чкалова на велосипеде подъехал неизвестный мужчина. Он оставил велосипед с сумками у забора и ушел в неизвестном направлении.

Прохожие вызвали полицию и взрывотехников. Обследовав территорию, никаких опасных для жизни предметов эксперты не обнаружили.

"Работали полицейские и взрывотехники. Обследовали территорию и подозрительный велосипед. Ничего не подтвердилось. Личность мужчины не установлена", - сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Напомним, на днях в Харькове массово "минировали" больницы города.

Украина СБУ взрыв спасатели Днепр

 
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