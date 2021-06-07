На Луганщине задержали агента ФСБ при попытке совершить теракт
В Луганской области разоблачили завербованного ФСБ России украинца, который планировал взорвать автомобиль руководителя научного института
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, гражданин Украины служил в так называемой "народной милиции ЛНР" и в 2020 году был завербован ФСБ.
Ему поставили задачу осуществлять разведывательно-подрывную деятельность на территории Украины.
Он через пособников пытался получить секретную информацию научного института города Харькова о новейшей военной технике и программах разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 года был задержан", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора рассказали, что подозреваемый приехал из России в город Северодонецк, где планировал взорвать автомобиль руководителя института. Для этого он получил от ФСБ России самодельное взрывное устройство.
После того, как злоумышленник заложил взрывчатку, его задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта.
Напомним, ранее сообщалось, что в МВД прогнозируют попытки терактов на газопроводах.