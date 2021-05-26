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26 мая 2021, 11:08 114

В Николаеве городской совет повысил стоимость проезда в общественном транспорте

26 мая 2021, 11:08 114
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В среду, 26 мая исполнительный комитет Николаевского городского совета во время заседания утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте города

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Новые тарифы вступят в силу с 1 июня 2021 года. Депутаты решили, что стоимость проезда будет зависеть от общей протяженности маршрута.

Проезд в маршрутках города на маршруте протяженностью менее 10 километров будет стоить шесть гривен, на маршрутах более десяти километров - семь.

В отдаленные районы - Матвеевку и Большую Корениху - проезд будет стоить девять гривен и 10 грн до Малой Коренихи.

Тарифы на проезд в коммунальном транспорте города повысили на одну гривну, он будет составлять шесть гривен.

В городском совете отмечают, что в общественном транспорте Николаева стоимость проезда не менялись с 2018 года.

Напомним, ранее власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.

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