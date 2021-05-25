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25 мая 2021, 12:58 9

Бывший заместитель начштаба ВМС предупредил об угрозе нападения России на остров Змеиный

25 мая 2021, 12:58 9
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Фото из открытых источников
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Бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко считает, что Россия может перекрыть доступ к украинским портам, захватив остров Змеиный в Черном море

Об этом говорится в сообщении "Крым.Реалии", пишет RegioNews.

После того как Россия оккупировала Крым, для безопасного прохода коммерческих судов в украинские порты Черного моря осталась 50-километровая полоса между островом Змеиный и буровой установкой "Таврида". Платформа с 2014 года находится под контролем России.

Если Россия захватит Змеиный, то она может вообще перекрыть доступ к украинским портам.

По мнению бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины, такая операция не требует значительных сил.

"На быстроходных катерах типа их "Раптор", высаживается группа "Вагнера" 30 человек. Берут под контроль остров. Через два часа представитель России в ООН доводит до уважаемой аудиенции письмо председателя местного совета острова Змеиный, что они хотят присоединиться к РФ. А Россия говорит - все, они под нашим контролем. У них там "народная республика" какая – то Змеиная и так далее", - смоделировал он вероятное развитие событий.

По словам Рыженко, есть смысл "уменьшить временные характеристики доставки туда групп быстрого реагирования – морской пехоты или морского спецназа".

Напомним, ранее в правительстве предлагали прописать в законодательстве, что Россия - это агрессор.

Россия Украина МВД нападение остров

 
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