Зеленский рассказал о возможной эскалации отношений с РФ

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Президент Владимир Зеленский уверен, что эскалация с Россией возможна в любой момент до конца сентября, а именно до 12-16 сентября

Как передает RegioNews об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября", - считает он.

По его словам, у России есть много вариантов агрессии против Украины. По его мнению, до начала учений "Запад-2021" ситуация у границ будет оставаться опасной.

Ранее Зеленский заверил, что создание настоящего Союзного государства Беларуси и России может стать наибольшей опасностью для Украины ведь эти страны смогут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать давление на страну