Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов

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Правительство усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний, запретив с полуночи 29 мая использование воздушного пространства Украины самолетам, зарегистрированным в Беларуси

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, пишет RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

"Ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний являются необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты", – заявил он.

Белорусская сторона пока не комментировала это решение.

Напомним, что с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Известно, что такова реакция Украины на задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича, который 23 мая находился на борту самолета Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен в Беларуси в список террористов. Известно, что уже ряд стран запретили полеты над Беларусью.