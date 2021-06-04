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04 июня 2021, 13:57 90

Мариуполь затопило: под воду ушли улицы и дома

04 июня 2021, 13:57 90
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Фото: mrpl.city
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В Мариуполе в ночь на 4 июня шел проливной дождь, из-за чего дома и улицы залило водой во всех районах города

Как сообщило издание mrpl.city, осадки затопили квартиры в многоэтажках, пишет RegioNews.

В поселке Ляпино затопило дома. В огородах и садах стоит вода. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.

В Приморском районе города вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажа.

Сообщается, что в Мариуполе за три часа выпало большая часть месячной нормы осадков. Дожди будут идти минимум до конца суток.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за засорения русла р. Гнилокиш и сети водоотведения произошло подтопление 23 частных домохозяйств на 9 улицах.

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