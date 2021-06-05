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05 июня 2021, 14:50 155

В Хмельницком произошел пожар на свалке

05 июня 2021, 14:50 155
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Фото: ГСЧС
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В Хмельницком в ночь на 5 июня горела свалка ХКП "Спецкоммунтранс".

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Хмельницкой области.

Отмечается, что спасателям сообщили о пожаре в 04:08. Охваченная огнем площадь составляла около 300 кв. м. Менее чем за пол часа пожар удалось локализовать, а около 05:00 - ликвидировать.

Отмечается, что к тушению пожара привлекалось 13 спасателей и пять единиц пожарно-спасательной техники. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, в начале мая на Днепропетровщине пылала огромная свалка - тогда огонь охватил более 500 квадратных метров мусора.

Украина мусор пожар Хмельницкая область огонь

 
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