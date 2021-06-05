На Киевщине в пожаре погиб 13-летний ребенок
В городе Сквира Киевской области в результате пожара погиб 13-летний ребенок
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на сайт Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что пожар в двухэтажном жилом доме произошел в ночь на 5 июня.
После ликвидации огня спасатели обнаружили в доме тело ребенка. Причина пожара устанавливается.
Напомним, недавно в Черкасской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека: пожилая женщина и двое детей 2015 и 2017 годов рождения.
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