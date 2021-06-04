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04 июня 2021, 16:59 1423

Смерть Дарьи Лукьяненко: суд не захотел отправлять убийцу на пожизненное

04 июня 2021, 16:59 1423
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Фото odessa.online
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Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор жителю пгт Ивановка, что в Одесской области, Николаю Тарасову, приговоренному к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей Одесского апелляционного суда рассмотрела жалобы со стороны представителей потерпевшей стороны и прокуратуры, которые просили отменить приговор суда первой инстанции и назначить подсудимому Тарасову за совершенное преступление пожизненное заключение.

"Суд принял постановление об отказе в удовлетворении поданных апелляций-приговор Раздельнянского райсуда от 21 января 2021 года оставлен без изменений", - сказали в апелляционном суде.

Напомним, в начале года в Одесской области убийцу Дарьи Лукьяненко приговорили к 15 годам лишения свободы.

Перед этим обвиняемый в убийстве ребенка попытался порезать себе горло прямо в зале суда.

Известно, что 11-летняя девочка Даша Лукьяненко исчезла 13 июня 2019 года. Через шесть дней ее нашли в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.

суд Украина криминал смерть убийство

 
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