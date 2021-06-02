08:54  02 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения
11:48  02 июня
В Украине начали действовать новые требования к декларированию ценных бумаг
08:09  02 июня
Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 14:20 385

В Украине хотят на 10 лет сажать в тюрьму за служебную халатность, повлекшую смерть

02 июня 2021, 14:20 385
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народные депутаты 2 июня поддержали за основу законопроект №4634, которым предусматривается до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса.

Служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 85 тысяч гривен) или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-мера Херсона будут судить за служебную халатность.

Украина криминал Верховная Рада тюрьма парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua