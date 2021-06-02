В Украине хотят на 10 лет сажать в тюрьму за служебную халатность, повлекшую смерть
Народные депутаты 2 июня поддержали за основу законопроект №4634, которым предусматривается до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса.
Служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 85 тысяч гривен) или без такового.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-мера Херсона будут судить за служебную халатность.
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