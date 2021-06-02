В Украине хотят на 10 лет сажать в тюрьму за служебную халатность, повлекшую смерть

Фото из открытых источников

Народные депутаты 2 июня поддержали за основу законопроект №4634, которым предусматривается до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса.

Служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 85 тысяч гривен) или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-мера Херсона будут судить за служебную халатность.