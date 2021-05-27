В Одессе решили продать колонию за 220 миллионов

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Южную исправительную колонию №51 в Одессе выставили на продажу по стартовой цене в 223 миллиона гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

У кого есть лишних 223 миллиона гривен? А если инвестировать в недвижимость в Одессе? Короче говоря, мы вместе с Фондом государственного имущества Украины выставили на продажу очередную тюрьму - Южную исправительную колонию №51, размещенную в Одессе на Люстдорфской дороге, 9", - написал министр.

В частности, речь идет о 6 гектарах земли, к зданию также подведены коммуникации.

"Колония не используется по назначению с весны 2019 года после бунта заключенных и уничтожения большинства помещений пожаром", - пояснил министр.

Напомним, Малюська планирует перенести Лукьяновское СИЗО Киева уже через два года.