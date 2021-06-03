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03 июня 2021, 17:20 135

Конфликт на рынке "Столичный": есть пострадавшие, открыто два дела

03 июня 2021, 17:20 135
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Фото полиции Киевской области
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В результате конфликта на рынке "Столичный" под Киевом пострадали правоохранители. Полиция уже возбудила два уголовных дела

Об этом говорится в комментарии начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, который приводит РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам Нєбытова, утром в полицию начали поступать сообщения о конфликте на рынке "Столичный", однако сейчас там уже "никаких конфликтов не происходит".

Мы не допустили нанесения телесных повреждений, но имеем факт пострадавших трех сотрудников полиции. По данному факту мы открыли два уголовных производства за хулиганство и посягательство на работника полиции, - сказал он.

Небытов подчеркнул, что виновные в травмировании полицейских будут привлечены к ответственности.

Ситуация была сложная. С одной и другой стороны были привлечены охранные фирмы, поэтому мы запросили помощи спецназовцев из Киева. Когда они прибыли, произошли определенные недоразумения, но квалификацию которым уже предоставят следователи, - добавил глава полиции.

Начальник полиции добавил, что все участники конфликта установлены и находятся на месте события. Пока спорящие стороны пытаются уладить конфликт мирно, но полиция остается на рынке для обеспечения публичной безопасности.

Если у сторон возникнет желание совершить какие-то умышленные действия, то они будут обязательно привлечены к ответственности, - подчеркнул Небытов.

Как сообщалось, на рынке в Киеве произошел конфликт с применением дымовых пакетов и петард. Конфликт на почве выяснения прав собственности произошел на рынке "Столичный".

Сегодня утром администрация рынка "Столичный" сообщила о прекращении работы. А на странице в соцсети рынок сообщил о рейдерском захвате. После этого появилась информация, что на рынке раздаются взрывы.

Киев захват полиция конфликт рынок

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