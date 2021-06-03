В центре столицы на выходных ограничат движение транспорта
В субботу, 5 июня, в столице на Софийской площади будет ограничено движение автотранспорта из-за концерта
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В частности, движение транспорта будет ограничено вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской). Также будет перекрыто движение автотранспорта на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).
В КГГА отметили, что возможны изменения движения общественного транспорта. Однако об этом будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что в Киеве со 2 июня не работает скоростной трамвай.
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