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03 июня 2021, 15:48 901

В центре столицы на выходных ограничат движение транспорта

03 июня 2021, 15:48 901
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Фото из открытых источников
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В субботу, 5 июня, в столице на Софийской площади будет ограничено движение автотранспорта из-за концерта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В частности, движение транспорта будет ограничено вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской). Также будет перекрыто движение автотранспорта на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).

В КГГА отметили, что возможны изменения движения общественного транспорта. Однако об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Киеве со 2 июня не работает скоростной трамвай.

Украина Киев транспорт центр Столица

 
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