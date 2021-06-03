На рынке в Киеве произошел конфликт с применением дымовых пакетов и петард

Фото полиции Киевской области

В Киеве на рынке "Столичный" произошел конфликт на почве выяснения прав собственности

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews.

Сегодня на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный", применении дымовых пакетов и петард, - отмечено в сообщении.

На место происшествия прибыл наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназ.

Отмечается, что правоохранителям удалось предотвратить физическое противостояние между сторонами конфликта. Пострадавших нет.

Полиция начала следственные действия в админздании рынка, доступ к помещению ограничен.

Сейчас полиция охраняет общественный порядок и принимает превентивные меры на рынке "Столичный". В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности, - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, 31 мая столичная полиция задержала участников стрельбы на Печерске. В результате инцидента со стрельбой в столице двое мужчин госпитализированы в медицинские учреждения: один - с легкими телесными повреждениями лица, а другой - с ранением головы.