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03 червня 2021, 17:20 137

Конфлікт на ринку "Столичний": є постраждалі, відкрито дві справи

03 червня 2021, 17:20 137
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Фото поліції Київської області
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В результаті конфлікту на ринку "Столичний" під Києвом постраждали правоохоронці. Поліція вже порушила дві кримінальні справи

Про це йдеться у коментарі начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, який наводить РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами Нєбитова, зранку до поліції почали надходити повідомлення про конфлікт на ринку "Столичний", однак наразі там вже "жодних конфліктів не відбувається".

Ми не допустили нанесення тілесних ушкоджень, але маємо факт постраждалих трьох працівників поліції. За даним фактом ми відкрили два кримінальних провадження за хуліганство та посягання на працівника поліції, - сказав він.

Нєбитов наголосив, що винні у травмуванні поліцейських будуть притягнуті до відповідальності.

Ситуація була складна. З однією та другої сторони були залучені охоронні фірми, тому ми запросили допомоги спецпризначенців з Києва. Коли вони прибули, відбулися певні непорозуміння, але кваліфікацію яким вже нададуть слідчі, - додав глава поліції.

Начальник поліції додав, що всі учасники конфлікту встановлені та перебувають на місці події. Наразі спірні сторони намагаються улагодити конфлікт мирно, але поліція залишається на ринку для забезпечення публічної безпеки.

Якщо у сторін виникне бажання вчинити якісь умисні дії, то вони будуть обов'язково притягнуті до відповідальності, - наголосив Нєбитов.

Як повідомлялося, на ринку в Києві стався конфлікт із застосуванням димових пакетів і петард. Конфлікт на ґрунті з'ясування прав власності стався на ринку "Столичний".

Сьогодні вранці адміністрація ринку "Столичний" повідомила про припинення роботи. А на сторінці у соцмережі ринок повідомив про рейдерське захоплення. Після цього з'явилася інформація, що на ринку лунають вибухи.

Київ захват поліція конфлікт ринок

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