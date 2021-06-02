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02 июня 2021, 16:16 305

Нет необходимости: на Харьковщине не планируют открывать центр COVID-вакцинации

02 июня 2021, 16:16 305
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Фото: Укринформ
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В Харьковской области нет острой необходимости в развертывании временного центра вакцинации населения от коронавируса

Как сообщает Depo.Харьков, об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает RegioNews.

По его словам, на территории региона сейчас достаточно обычных пунктов вакцинации и мобильных бригад, чтобы обеспечить необходимые темпы иммунизации населения.

Что касается центра вакцинации, сегодня это пилотный проект, который реализуется в трех областях, и сегодня отрабатывается вопрос, где еще есть такая возможность или необходимость. На сегодняшний день, исходя из того количества бригад и пунктов вакцинации, которые развернуты на территории Харьковской области, по нашему мнению, мы можем справиться и без такого центра вакцинации", - заявил Черняк.

Чиновник добавил, что для открытия центра нужно найти место и специалистов. Он не исключает, что в случае необходимости, такой центр на Харьковщине все же откроют.

Напомним, во Львове открыли центр вакцинации: будут прививать людей, которые записались через "Дію". В субботу, 29 мая, во Львове открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Он расположился на "Арене Львов".

Также 29 мая в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Утром в очереди на вакцинацию собрались несколько сотен человек.

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