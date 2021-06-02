Буковина получила очередную партию вакцины Comirnaty
В Черновицкую область поступила очередная партия вакцины Comirnaty, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает RegioNews.
В область доставили 3510 доз, то есть 585 флаконов препарата.
Этой партией планируют иммунизировать педагогов и медиков. Ожидается, что вакцинальная сессия продлится 5 дней, - говорится в сообщении.
В ОГА напоминают, что вакциной Pfizer в Черновицкой области начали делать прививки 19 апреля. Ее использовали для работников и подопечных учреждений закрытого типа – психоневрологических интернатов, гериатрических пансионатов, территориальных центров по оказанию социальных услуг, которые имеют стационарные отделения. Также препаратом прививали спасателей и пограничников.
Как сообщалось, в Минздраве обещают "некоторые привилегии" для вакцинированных от COVID-19 граждан.
Также в Минздраве объяснили, когда человек считается полностью вакцинированным. В Украине полностью вакцинированными от коронавируса будут считать лиц, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины.