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02 июня 2021, 17:19 506

Буковина получила очередную партию вакцины Comirnaty

02 июня 2021, 17:19 506
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Фото из открытых источников
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В Черновицкую область поступила очередная партия вакцины Comirnaty, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

В область доставили 3510 доз, то есть 585 флаконов препарата.

Этой партией планируют иммунизировать педагогов и медиков. Ожидается, что вакцинальная сессия продлится 5 дней, - говорится в сообщении.

В ОГА напоминают, что вакциной Pfizer в Черновицкой области начали делать прививки 19 апреля. Ее использовали для работников и подопечных учреждений закрытого типа – психоневрологических интернатов, гериатрических пансионатов, территориальных центров по оказанию социальных услуг, которые имеют стационарные отделения. Также препаратом прививали спасателей и пограничников.

Как сообщалось, в Минздраве обещают "некоторые привилегии" для вакцинированных от COVID-19 граждан.

Также в Минздраве объяснили, когда человек считается полностью вакцинированным. В Украине полностью вакцинированными от коронавируса будут считать лиц, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины.

вакцина Буковина COVID-19 ОГА Pfizer вакцинация

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