В Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации

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В Черкассах на базе дома культуры им. Кулика по ул. Благовестной, 170, планируют открыть центр вакцинации населения

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что в этом помещении можно будет ежедневно прививать до 300 человек ежедневно.

Департаменту образования и гуманитарной политики поручено обеспечить помещение мебелью, холодильником, стационарным интернетом, санитайзерами, доступом к санитарным комнатам. А департамент здравоохранения и медицинских услуг должен организовать формирование бригад медицинских работников для работы центра вакцинации", - говорится в сообщении.

В горсовете рассказали, что в центре вакцинации будет 5 точек, на которых будут работать врач и две медсестры. Его планируют открыть уже со следующей недели.

Напомним, во Львове открыли центр вакцинации: будут прививать людей, которые записались через "Дію". В субботу, 29 мая, во Львове открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Он расположился на "Арене Львов".

Также 29 мая в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Утром в очереди на вакцинацию собрались несколько сотен человек.