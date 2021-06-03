В Украине за сутки вакцинировали более 34 тысяч людей от коронавируса

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки было привито против коронавируса 34 481 человека. Одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы - 5 582 человек

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу - 1 076 793 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 138 090 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 214 883 прививки", - говорится в сообщении.

В течение суток работали: 342 мобильные бригады, 406 пунктов прививки.

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 625 073 человека.

Напомним, за 2 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 2581 человека, зафиксировано 102 летальных случая.