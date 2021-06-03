10:22  03 июня
Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
08:32  03 июня
Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
08:09  03 июня
Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 10:26 34

В Украине за сутки вакцинировали более 34 тысяч людей от коронавируса

03 июня 2021, 10:26 34
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки было привито против коронавируса 34 481 человека. Одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы - 5 582 человек

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу - 1 076 793 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 138 090 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 214 883 прививки", - говорится в сообщении.

В течение суток работали: 342 мобильные бригады, 406 пунктов прививки.

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 625 073 человека.

Напомним, за 2 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 2581 человека, зафиксировано 102 летальных случая.

коронавирус Минздрав медики пандемия вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram