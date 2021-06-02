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Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
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02 июня 2021, 17:56 463

Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела

02 июня 2021, 17:56 463
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Фото из открытых источников
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В среду, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Однако, отмечается, что украинская сторона СЦКК фиксирует нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В частности, Миссия продолжает фиксировать перемещение и накопление военной техники оккупантов, а также факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.

"Миссией зафиксировано продолжение нарушения режима тишины 31 мая, российскими оккупантами огонь открывался по населенным пунктам Широкине, Лебединское и Богдановка", - отметили на передовой.

Также вооруженные формирования ОРДО продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники и нарушают как линии отвода, так и границы выделенных мест хранения оружия.

"Продолжают иметь место факты запрета допуска представителей СММ со стороны российских наемников на временно оккупированной территории. Зафиксирован недопуск в населенных пунктах Бессарабка, Новая Марьевка", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс Украина война оккупанты

 
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