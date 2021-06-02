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Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
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02 червня 2021, 17:56 466

Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу

02 червня 2021, 17:56 466
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 2 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Однак, зазначається, що Українська сторона СЦКК фіксує порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Зокрема, Місія продовжує фіксувати переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО.

"Місією зафіксовано продовження порушення режиму тиші 31 травня, російськими окупантами вогонь відкривався по населених пунктах Широкине, Лебединське та Богданівка", - наголосили на передовій.

Також збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї.

"Продовжують мати місце факти заборони допуску представників СММ з боку російських найманців на тимчасово окупованій території. Зафіксовано недопуск в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар'ївка", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

ОРДЛО Донбас Україна війна окупанти

 
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