ВСУ разрешили передавать спортивным организациям утилизированные боеприпасы
Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект №3403, который позволяет Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям
Соответствующее решение поддержало 315 народных депутатов на заседании парламента, передает RegioNews.
Так, законопроектом №3403 дополнена статья 2 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины".
Согласно документу, боеприпасы, подлежащие утилизации, Вооруженные силы будут передавать отдельным учреждениям физической культуры и спорта:
- детско-юношеским спортивным школам;
- учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения;
- школам высшего спортивного мастерства;
- центрам олимпийской подготовки;
- специализированным спортивным клубам.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада сегодня, 2 июня, в первом чтении приняла за основу проект закона №5122 о запрете продажи лекарственных средств детям, не достигших 14 лет.
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