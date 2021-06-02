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02 июня 2021, 14:44 6

ВСУ разрешили передавать спортивным организациям утилизированные боеприпасы

02 июня 2021, 14:44 6
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект №3403, который позволяет Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям

Соответствующее решение поддержало 315 народных депутатов на заседании парламента, передает RegioNews.

Так, законопроектом №3403 дополнена статья 2 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины".

Согласно документу, боеприпасы, подлежащие утилизации, Вооруженные силы будут передавать отдельным учреждениям физической культуры и спорта:

  • детско-юношеским спортивным школам;
  • учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения;
  • школам высшего спортивного мастерства;
  • центрам олимпийской подготовки;
  • специализированным спортивным клубам.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада сегодня, 2 июня, в первом чтении приняла за основу проект закона №5122 о запрете продажи лекарственных средств детям, не достигших 14 лет.

спорт ВСУ законопроект парламент Боеприпасы

 
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