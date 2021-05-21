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21 мая 2021, 15:55 246

"Укрзализныця" начала продавать непрофильные активы: хочет получить 18 млн грн

21 мая 2021, 15:55 246
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" начала продажу непрофильных активов через электронные аукционы, на первом этапе планируют продать 11 активов на сумму 18 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Всего компания определила 182 непрофильных активов, из которых 11 выставят на продажу на первом этапе через систему "Prozorro.Продажи". Среди них – шесть магазинов, помещения спортклуба и четыре нежилых помещения.

От реализации первой партии непрофильных активов "Укрзализныця" планирует получить около 18 млн грн.

Как отметил и. о. председателя правления УЗ Иван Юрик, таким образом вместо прибылей эти активы генерируют лишние расходы. Поэтому в компании решили их продавать для "максимально эффективного их дальнейшего использования новыми владельцами".

Отмечается, что также проведут отдельную маркетинговую кампанию для привлечения максимального количества участников к аукционам. После первых конкурсов в УЗ выполнят анализ заинтересованности рынка и начнут следующие этапы реализации.

Ранее сообщалось, что Кабмин обязал "Укрзализныцю" перечислить в госбюджет 750 млн грн дивидендов.

Украина Укрзализныця деньги продажа глава

 
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