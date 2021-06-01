12:15  01 июня
В Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков
12:19  01 июня
В оккупированном Крыму "суд" вынес заочный приговор Чубарову
12:42  01 июня
Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ
UA | RU
UA | RU
01 июня 2021, 13:42 73

В Киеве на Владимирском спуске ограничат движение

01 июня 2021, 13:42 73
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице Украины до 31 июля частично ограничат движение на Владимирском спуске

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Причиной этого стало то, что по указанной улице начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки. Проведение работ анонсировали ранее.

Работы будут выполнять на разных участках. Во время ремонта движение частично ограничено.

Напомним, что в Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков. Запрет касается транспортных средств с фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.

Украина Киев транспорт авто Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua