В Киеве на Владимирском спуске ограничат движение

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В столице Украины до 31 июля частично ограничат движение на Владимирском спуске

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Причиной этого стало то, что по указанной улице начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки. Проведение работ анонсировали ранее.

Работы будут выполнять на разных участках. Во время ремонта движение частично ограничено.

Напомним, что в Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков. Запрет касается транспортных средств с фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.