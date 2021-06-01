В Киеве на Владимирском спуске ограничат движение
В столице Украины до 31 июля частично ограничат движение на Владимирском спуске
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
Причиной этого стало то, что по указанной улице начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки. Проведение работ анонсировали ранее.
Работы будут выполнять на разных участках. Во время ремонта движение частично ограничено.
Напомним, что в Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков. Запрет касается транспортных средств с фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины