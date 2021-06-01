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01 июня 2021, 15:59 644

В Кривом Роге умерла беременная женщина, которую ранее поджег сожитель

01 июня 2021, 15:59 644
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Рixabay
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В больнице Кривого Рога умерла 21-летняя местная жительница, которую ранее облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт "Первый городской".

Отмечается, что беременная девушка находилась в реанимации, там и умерла. У нее остались двое детей.

Сейчас злоумышленник находится под арестом. В полиции решают вопрос о переквалификации уголовного дела против него. Ранее она была открыта по статье 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

Напомним, что трагическое событие произошло 26 мая. У девушки диагностировали ожоги лица, тела, рук, ног и дыхательных путей разной степени. Всего было поражено около 70% тела.

Днепр Кривой Рог поджог смерть убийство

 
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