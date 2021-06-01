Во Львове мужчина после смерти спас жизнь трем людям

Фото: Facebook

Во Львове в больнице скорой помощи женщине и двум мужчинам пересадили сердце и две почки от 32-летнего мужчины донора, который получил несовместимую с жизнью травму головы

Как передает RegioNews, об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук в Facebook.

По словам врача, согласие на донорство органов мужчины дали его мама и старшая сестра. Благодаря этому решению шанс на жизнь получили сразу три человека. Операции начались в полночь и завершились утром во вторник, 1 июня.

Так, сердце пересадили 48-летнему мужчине из Прикарпатья, который болеет уже три года. Одну почку пересадили 43-летней женщине из Львовщины, почки которой отказали 10 лет назад после рождения ребенка. С тех пор она была на гемодиализе.

Вторую почку пересадили 46-летнему львовянину, у которого несколько лет назад отказали собственные почки из-за перенесенной простуды. На гемодиализе он был с 2017 года.

Напомним, в Киевском центре нефрологии впервые провели посмертную трансплантацию почки.