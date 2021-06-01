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01 июня 2021, 14:57 9

На Сумщине задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу

01 июня 2021, 14:57 9
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Фото: ГНСУ
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В Сумской области пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно перейти границу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Мужчина пытался ночью перейти государственную границу Украины. После задержания он назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином. У него обнаружили ксерокопию паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал в лесу.

Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.

Напомним, недавно в Сумах задержали пограничника за взятку в содействии контрабанде.

паспорт Украина пограничники граница Сумы

 
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