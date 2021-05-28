Глава Мининфраструктуры уволил директора порта "Южный"
Министр инфраструктуры Александр Кубраков подписал приказ об увольнении Сергея Ковшара с должности директора порта "Южный"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Известно, что на МТП "Южный" Ковшара исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.
Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года. Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.
Напомним, 20 мая Кубракова назначили министром инфраструктуры.
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