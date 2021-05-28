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28 мая 2021, 14:57 275

Глава Мининфраструктуры уволил директора порта "Южный"

28 мая 2021, 14:57 275
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Министр инфраструктуры Александр Кубраков подписал приказ об увольнении Сергея Ковшара с должности директора порта "Южный"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Известно, что на МТП "Южный" Ковшара исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года. Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.

Перші перестановки. Кубраков звільнив директора порту &quot;Южний&quot;

Напомним, 20 мая Кубракова назначили министром инфраструктуры.

Украина увольнение Мининфраструктуры директор Александр Кубраков

 
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