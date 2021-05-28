Глава Мининфраструктуры уволил директора порта "Южный"

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подписал приказ об увольнении Сергея Ковшара с должности директора порта "Южный"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Известно, что на МТП "Южный" Ковшара исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года. Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.

Напомним, 20 мая Кубракова назначили министром инфраструктуры.