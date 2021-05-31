Херсонщина первого июня получит 5850 доз COVID-вакцины Pfizer

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.

По словам координатора вакцинальной кампании в области Татьяны Карчевич, полученную вакцину используют для вакцинации работников образовательной сферы и медиков 1-2 этапа Дорожной карты.

Вакцина должна быть использована в кратчайшие сроки - в течение 5 суток. Для этого на Херсонщине будут работать 11 мобильных бригад, в состав которых входит 2 врача и 2 медсестры", - рассказала чиновница.

Она добавила, что в течение дня каждая мобильная бригада сможет иммунизировать более 100 граждан, поэтому полученные дозы вакцины будут использованы в нужный срок.

Напомним, в новых центрах вакцинации в Киеве и Львове привили 4,5 тысячи украинцев.