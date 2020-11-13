В ГПСУ заявили, что через крымские КПВВ пассажиропоток уменьшился в десять раз
Через крымские КПВВ пассажиропоток уменьшился в десять раз. Эта тенденция фиксируется ежедневно.
Об этом рассказал спикер Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов в эфире телеканала "Дом", информирует RegioNews.
"Сейчас за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек. Больше всего, около 300 в обоих направлениях — через КПВВ "Каланчак". На "Чонгаре" — около 200 за сутки. Меньше всего — на "Чаплинке", 10-15 за сутки", — привел статистику Шевцов.
Сокращение пассажиропотока по сравнению с летом Шевцов объяснил тем, что оккупанты пропускают людей выборочно — в частности тех, чьи близкие родственники проживают в Крыму.
"Мы не подсчитываем, сколько людей прибывает именно с туристической целью. Но, например, в сравнении с прошлым годом пассажиропоток уменьшился в десять раз", — добавил спикер пограничного отряда.
Напомним, ранее в ГПСУ заявили о странной ситуации на пунктах пропуска на Донбассе.