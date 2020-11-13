В ГПСУ заявили, что через крымские КПВВ пассажиропоток уменьшился в десять раз

Сейчас за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек

Сейчас за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек

Фото из открытых источников

Через крымские КПВВ пассажиропоток уменьшился в десять раз. Эта тенденция фиксируется ежедневно.

Об этом рассказал спикер Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов в эфире телеканала "Дом", информирует RegioNews. "Сейчас за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек. Больше всего, около 300 в обоих направлениях — через КПВВ "Каланчак". На "Чонгаре" — около 200 за сутки. Меньше всего — на "Чаплинке", 10-15 за сутки", — привел статистику Шевцов. Сокращение пассажиропотока по сравнению с летом Шевцов объяснил тем, что оккупанты пропускают людей выборочно — в частности тех, чьи близкие родственники проживают в Крыму. "Мы не подсчитываем, сколько людей прибывает именно с туристической целью. Но, например, в сравнении с прошлым годом пассажиропоток уменьшился в десять раз", — добавил спикер пограничного отряда. Напомним, ранее в ГПСУ заявили о странной ситуации на пунктах пропуска на Донбассе.

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