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13 ноября 2020, 12:55 5

В ГПСУ заявили, что через крымские КПВВ пассажиропоток уменьшился в десять раз

13 ноября 2020, 12:55 5
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Сейчас за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек
Сейчас за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек
Фото из открытых источников
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Через крымские КПВВ пассажиропоток уменьшился в десять раз. Эта тенденция фиксируется ежедневно.

Об этом рассказал спикер Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов в эфире телеканала "Дом", информирует RegioNews.

"Сейчас за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек. Больше всего, около 300 в обоих направлениях — через КПВВ "Каланчак". На "Чонгаре" — около 200 за сутки. Меньше всего — на "Чаплинке", 10-15 за сутки", — привел статистику Шевцов.

Сокращение пассажиропотока по сравнению с летом Шевцов объяснил тем, что оккупанты пропускают людей выборочно — в частности тех, чьи близкие родственники проживают в Крыму.

"Мы не подсчитываем, сколько людей прибывает именно с туристической целью. Но, например, в сравнении с прошлым годом пассажиропоток уменьшился в десять раз", — добавил спикер пограничного отряда.

Напомним, ранее в ГПСУ заявили о странной ситуации на пунктах пропуска на Донбассе.

Донбасс Украина пограничники КПВВ пассажир
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