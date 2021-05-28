Депутат Киевсовета Трубицын встал на защиту стадиона "Металлист"

Стадион намерены застроить, ведь уверяют, что он в запущенном состоянии

Стадион намерены застроить, ведь уверяют, что он в запущенном состоянии

На рассмотрение сразу трех комиссий в Киевсовете было направлено проект решения о передаче ООО "Компания по управлению активами "МТИР ЕССЕТ Менеджмент" в аренду земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома на ул. Академика Каблукова, 26.

Об этом заявил глава МФО "Успешный Киев", депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, по этому адресу в Соломенском районе Киева расположен стадион "Металлист".

"Застройщики, как всегда уверяли, что стадион находится в запущенном состоянии и от него нет никакой пользы. Однако мои помощники лично съездили туда и предоставили мне фотографии этого стадиона. Мягко говоря, застройщик вводит в заблуждение городскую власть относительно информации по запущенности стадиона", - подчеркнул депутат.

Владислав Трубицын решил бороться за сохранение этого стадиона.

"Я буду защищать "Металлист" и проект по передаче в аренду земельного участка для строительства жилой высотки не поддержу! Мы не дадим уничтожить спортивный стадион и построить на его месте очередной жилой комплекс!" - заверил он.

Добавим, что сегодня на повестке дня постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, которую возглавляет Владислав Трубицын, рассмотрели проект о передаче в аренду земельного участка для строительства жилой высотки на территории стадиона по ул. Академика Каблукова, 26 Данный проект, которым уничтожается стадион, комиссия не поддержала.