В Украине выросла средняя зарплата: в каких областях наибольшая

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в апреле 2021 года составила 13 543 гривен

Как пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу статистики, за последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 19,7%.

Высшая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 20 422 гривен, низкая - в Херсонской области-10 647 гривен.

Наибольшую зарплату получают в сфере "информация и телекоммуникации" - 27 101 гривна, "Финансовая и страховая деятельность" - 23 557 гривен, самую низкую - "временное размещения и организация питания" - 6 979 гривен.

Напомним, ранее Зеленский пообещал увеличение минимальной зарплаты до 6500 гривен еще в этом году.