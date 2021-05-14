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14 мая 2021, 12:21 108

Киев возьмет кредит на 70 миллионов евро для модернизации водопровода

14 мая 2021, 12:21 108
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Кредит будет рассрочен на 40 лет
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Фото: kyivcity.gov.ua
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Правительство Франции предоставит кредит городу Киеву на проекты по модернизации водопроводных систем в столице. В первую очередь, эти проекты будут касаться жителей Деснянского и Днепровского районов столицы. 

Как передает RegioNews, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после встречи с французской делегацией.

Между Правительствами Украины и Франции достигнуты договоренности о выделении Киеву льготного кредита в сумме 70 млн евро сроком на 40 лет. Эти средства будут направлены на проекты по модернизации водопроводных систем столицы", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что эти средства будут направлены на такие проекты:

- внедрение технологии предупреждения гидроударов на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях. В связи с длительной эксплуатацией и износом оборудования и сетей на этих станциях часто происходят аварийные ситуации.

- внедрение технологии очистки промывных вод на Деснянской водопроводной станции. Сейчас это является одной из основных экологических проблем столицы, которая не решалась десятилетиями.

- реконструкция двух водоводов от Деснянской водопроводной станции второго подъема до существующих камер в районе Набережного шоссе с системой контроля потерь воды.

Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.

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