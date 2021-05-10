Почти половина украинцев не знает даты аварии на Чернобыльской АЭС - соцопрос

Люди считают, что причиной аварии стали ошибки руководства и персонала станции

Люди считают, что причиной аварии стали ошибки руководства и персонала станции

Фото: из открытых источников

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 48% украинцев не знают точной даты аварии на Чернобыльской АЭС, а более трети населения даже не смогли вспомнить год, в котором произошла трагедия.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного КМИС в апреле.

Отмечается, что несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине аварии, более трети населения Украины (31%) не смогли вспомнить год аварии, почти половина населения (48%) не знают точную дату.

В то же время 52% украинцев смогли ответить на вопрос о точной дате аварии. По данным опроса, уровень осведомленности относительно года аварии ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли дать правильный ответ) и примерно одинаков у респондентов в возрасте от 30 лет. Украинцы в возрасте 50-69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше знают точную дату.

Больше всего респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции, 26% опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинаковая доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные во время проектирования и/или строительства станции (11%) и несчастный случай (8%).

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Был опрошен 2001 респондент в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ по катастрофе на Чернобыльской АЭС. Среди них - самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии и эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и близлежащих районов.