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26 мая 2021, 12:08 154

Украина запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси

26 мая 2021, 12:08 154
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Фото: из открытых источников
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26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) во время заседания поддержала инициативу запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Об этом стало известно из трансляции заседания комиссии, передает RegioNews.

Известно, что запрет будет действовать до 1 октября 2021 года.

По словам председателя комиссии Валерия Тарасюка, комиссия приняла такое решение по инициативе Министерства энергетики.

На сегодня мы можем ограничить импорт до 1 октября. До 1 октября осуществляем совместный мониторинг совместно с министерством и вместе с системным оператором", - сказал Тарасюк.

Он добавил, что это ограничение могут продлить и после 1 октября.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Известно, что такова реакция Украины на задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича.

Также в "Укрпочте" рассказали, как будут доставлять посылки в Беларусь.

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