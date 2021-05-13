В разрушенном реакторе Чернобыльской АЭС зафиксировали рост ядерной активности

Пока рост не превышает норм безопасности

Пока рост не превышает норм безопасности

Фото: из открытых источников

Ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской электростанции в Украине с момента его покрытия в 2016 году.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Институт проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины.

После установления нового безопасного конфайнмента (НБК) "Арка"в проектное положение в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления ТСМ, которое локализовано в одном из подреакторным помещений объекта "Укрытие", - говорится в сообщении.

По информации Института, по состоянию на 12 мая, этот рост не превышает установленных пределов безопасности, которые контролируются с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности.

Как отмечают исследователи, на основе прогнозных оценок ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, которое будет определяться процессом потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ТСМ.

Напомним, государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ по катастрофе на Чернобыльской АЭС. Среди них - самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии и эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и близлежащих районов.