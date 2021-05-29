В жилом доме Одессы произошел взрыв: у жильцов повылетали окна

Фото: odessa.online

В многоэтажном жилом доме по ул. Фонтанская дорога 17 произошел взрыв, в результате чего квартира загорелась. Сила взрыва была такой мощности, что у жильцов дома повылетали окна

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская служба информации".

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать телевизор, однако точные данные пока отсутствуют.

Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры - в шоке", - рассказала жительница дома в комментарии изданию.

Отмечается, что на месте события работают пожарные, возгорание уже локализовано. У дома собралось много людей, скорее всего, многие из них жители многоэтажки, в которой и произошел пожар.

Женщину, проживающую в квартире вывели из дома, в помещении остались лишь два кота. На момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна.

Напомним, 13 мая в помещении Государственного архива в Одессе на улице Пироговская, 29 произошел пожар.