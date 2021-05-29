14:13  29 мая
В жилом доме Одессы произошел взрыв: у жильцов повылетали окна
13:44  29 мая
Из-за удара молнии на Черниговщине сгорели два здания
18:13  29 мая
Боевики обстреляли из ракетного комплекса поселок на Донбассе
UA | RU
UA | RU
29 мая 2021, 14:13 688

В жилом доме Одессы произошел взрыв: у жильцов повылетали окна

29 мая 2021, 14:13 688
Читайте також українською мовою
Фото: odessa.online
Читайте також
українською мовою

В многоэтажном жилом доме по ул. Фонтанская дорога 17 произошел взрыв, в результате чего квартира загорелась. Сила взрыва была такой мощности, что у жильцов дома повылетали окна

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская служба информации".

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать телевизор, однако точные данные пока отсутствуют.

Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры - в шоке", - рассказала жительница дома в комментарии изданию.

Отмечается, что на месте события работают пожарные, возгорание уже локализовано. У дома собралось много людей, скорее всего, многие из них жители многоэтажки, в которой и произошел пожар.

Женщину, проживающую в квартире вывели из дома, в помещении остались лишь два кота. На момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна.

Напомним, 13 мая в помещении Государственного архива в Одессе на улице Пироговская, 29 произошел пожар.

Одесса взрыв полиция спасатели Дом квартира

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram