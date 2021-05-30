Годовщина трагедии на Грибовицкой свалке: Садовый надеется, что следствие докажет поджог

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Городской голова Львова Андрей Садовый считает, что пять лет назад мусорный полигон под Львовом подожгли намеренно, чтобы давить на него. Он надеется, что следствие докажет, что был поджог

Об этом Садовый отметил в интервью Громадському, передает RegioNews.

По словам мэра Львова, необходимо провести профессиональное расследование, чтобы такие трагедии не повторялись.

Я еще надеюсь, что оно будет. Потому что, по моему убеждению, все началось с преднамеренного поджога полигона. Потому что не мог естественным путем возникнуть такой пожар, - сказал Садовый.

По его мнению, было политическое указание создать проблемы Львову и мэру города. На свалках может происходить самовозгорание, однако в мае 2016 года "был глобальный очаг", говорит городской голова.

Надеюсь, что дела, которые после этой команды (президента Петра Порошенко — ред.) начали расследовать в НАБУ и ГБР, дадут результат. Мы написали заявления, что была организована мусорная блокада города, и эти дела сейчас в активной фазе. Я уже был допрошен всеми службами, и верю, что результат будет, — заявил политик.

Садовый отметил, что тогдашний глава ГСЧС во Львовской области Сергей Дмитровский говорил ему, что на свалке был поджог. По словам политика, Дмитровский не говорил об этом публично, потому что "все использовалось против Садового".

Был специально создан поджог, чтобы заблокировать работу полигона, чтобы поставить Львов перед серьезной проблемой и давить на Садового. В этом сценарии никто не планировал, что погибнут люди, — заявил мэр Львова.

Напомним, трагедия на свалке возле Львова произошла 30 мая 2016 года. Лавина с мусором накрыла четырех человек, трое из них были пожарными. Все они погибли. Поиски погибших продолжались в течение двух дней. 10 июня 2016-го в ГСЧС сообщили об окончательной ликвидации пожара.

Как сообщалось, 27 мая житомирские депутаты обратились к властям Львова из-за незаконного мусора. Житомирская областная рада направила обращение к Львовской ОГА, а также в областной и городской советы по поводу незаконного вывоза мусора из Львовщины и самовольного сброса на территории Житомирщины.

Также 10 мая на Днепропетровщине пылала огромная свалка. Огонь охватил более 500 квадратных метров мусора.