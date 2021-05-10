На Днепропетровщине горит огромная мусорная свалка - ГСЧС

Огонь охватил более 500 квадратных метров мусора

Огонь охватил более 500 квадратных метров мусора

Фото: ГСЧС

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огонь охватил мусор на площади 500 м. кв. Продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены шесть человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления. Также привлечена техника коммунального предприятия "Уютный город". Как отметили в спасательной службе, пожар локализован в 09:36, однако его ликвидация еще продолжается.

Ранее сообщалось, что в Верховине Ивано-Франковской области горел развлекательный комплекс, который на прошлой неделе во время отдыха в Карпатах посетил президент Украины Владимир Зеленский.