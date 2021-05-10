13:21  10 мая
В 12 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки
14:13  10 мая
Почти половина украинцев не знает даты аварии на Чернобыльской АЭС - соцопрос
10:01  10 мая
На Донбассе обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
10 мая 2021, 12:42 481

На Днепропетровщине горит огромная мусорная свалка - ГСЧС

10 мая 2021, 12:42 481
Читайте також українською мовою
Огонь охватил более 500 квадратных метров мусора 
Огонь охватил более 500 квадратных метров мусора 
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области вблизи села Богуслав произошел пожар на территории Павлоградского полигона твердых бытовых отходов. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огонь охватил мусор на площади 500 м. кв. Продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены шесть человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления. Также привлечена техника коммунального предприятия "Уютный город". Как отметили в спасательной службе, пожар локализован в 09:36, однако его ликвидация еще продолжается.

Ранее сообщалось, что в Верховине Ивано-Франковской области горел развлекательный комплекс, который на прошлой неделе во время отдыха в Карпатах посетил президент Украины Владимир Зеленский.

пожар спасатели ГСЧС мусор Днепропетровская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua