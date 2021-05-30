Роковини трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі: Садовий сподівається, що слідство доведе підпал

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Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що п'ять років тому сміттєвий полігон під Львовом підпалили навмисно, щоб тиснути на нього. Він сподівається, що слідство доведе, що був підпал

Про це Садовий зазначив в інтерв'ю Громадському, передає RegioNews.

За словами мера Львова, необхідно провести фахове розслідування, щоб такі трагедії не повторювалися.

Я ще маю надію, що воно буде. Бо, на моє переконання, все почалося з навмисного підпалу полігону. Бо не могла природним шляхом виникнути така пожежа, — сказав Садовий.

На його думку, була політична вказівка створити проблеми Львову та меру міста. На сміттєзвалищах може ставатися самозаймання, однак у травні 2016 року "було глобальне вогнище", каже міський голова.

Маю надію, що справи, які після цієї команди (президента Петра Порошенка — ред.) почали розслідувати в НАБУ та ДБР, дадуть результат. Ми написали заяви, що була організована сміттєва блокада міста, і ці справи зараз в активній фазі. Я вже був допитаний всіма службами, і вірю, що результат буде, — заявив політик.

Садовий зазначив, що тодішній очільник ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський казав йому, що на сміттєзвалищі був підпал. За словами політика, Дмитровський не говорив про це публічно, бо "все використовувалося проти Садового".

Був спеціально створений підпал, щоб заблокувати роботу полігону, щоб поставити Львів перед серйозною проблемою та тиснути на Садового. У цьому сценарії ніхто не планував, що загинуть люди, — заявив мер Львова.

Нагадаємо, трагедія на сміттєзвалищі біля Львова сталася 30 травня 2016 року. Лавина зі сміттям накрила чотирьох людей, троє з них були пожежниками. Усі вони загинули. Пошуки загиблих тривали впродовж двох днів. 10 червня 2016-го в ДСНС повідомили про остаточну ліквідацію пожежі.

Як повідомлялося, 27 травня житомирські депутати звернулись до влади Львова через незаконне сміття. Житомирська обласна рада направила звернення до Львівської ОДА, а також до обласної та міської рад з приводу незаконного вивезення сміття з Львівщини та самовільного скидання на території Житомирщини.

Також 10 травня на Дніпропетровщині палало величезне сміттєзвалище. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття.