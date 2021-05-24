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24 мая 2021, 09:44 2

Из окна многоэтажки в Ивано-Франковске выпала 13-летняя девочка

24 мая 2021, 09:44 2
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Фото: из открытых источников
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Из окна многоэтажного жилого дома по улице Галицкая в Ивано-Франковске с четвертого этажа выпала 13-летняя девочка

Как передает RegioNews, об этом сообщают в полиции Ивано-Франковщины.

Пока известно, что 23 мая около 21 часа в полицию поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки на улице Галицкая. Несовершеннолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

После проверки будет предоставлена правовая квалификация события. На месте правоохранители проводят все необходимые следственные действия и выясняют детали этого инцидента", - отмечают в полиции.

Напомним, во Львове полицейские задержали мать 2-летней девочки, которая погибла из-за падения из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

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