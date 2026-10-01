В Кривом Роге мужчину будут судить за продажу гуманитарных автомобилей

Фото: полиция Днепропетровской области

Следователи Кривого Рога направили в суд обвинительный акт в отношении 63-летнего мужчины, подозреваемого в организации схемы продажи автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для военнослужащих ВСУ

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, транспортные средства должны использоваться военными при выполнении задач по защите Украины.

Правоохранители установили, что 63-летний уроженец Черкасской области через благотворительную организацию организовал ввоз автомобилей в Украину без уплаты обязательных таможенных платежей. Для этого транспортные средства декларировались как гуманитарная помощь, предназначенная для военнослужащих.

Однако в дальнейшем по версии следствия автомобили не передавали для использования по назначению. Их выставляли на продажу на онлайн-платформах в Интернете.

Следователи установили, что мужчина продавал автомобили военным и гражданским по ценам ниже рыночных.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при продаже одного из автомобилей.

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование гуманитарной помощи в условиях военного положения.

29 сентября следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Напомним, ранее на Буковине правоохранители разоблачили незаконный ввоз автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи.