В Ровенской области будут судить депутата, который не задекларировал имущества более чем на 4,6 млн гривен

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В Ровенской области будут судить депутата одного из сельских советов Ровенского района, которого обвиняют во внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2025 год. Речь идет об имуществе общей стоимостью более 4,6 млн. гривен

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным полиции, депутат не указал в декларации объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ему на праве собственности.

Правоохранители установили, что общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет 4625741 гривну. Эта сумма превышает 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

По результатам досудебного расследования следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт был направлен в суд.

За совершенное депутату грозит штраф, общественные работы или ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, чиновника КГГА будут судить за недостоверное декларирование . Он "забыл" показать имущество на 22 миллиона гривен. В частности, чиновник купил автомобиль Infiniti FX37S стоимостью 440 тысяч гривен, Mersedes Benz GL500 стоимостью 600 тысяч гривен, а также другое имущество.